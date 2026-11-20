Dans sa conquête de l'instant fugitif, la poésie japonaise s'oppose à l'orgueil occidental : celle-ci ne pouvait que fasciner l'esprit farouche d'André Suarès. Là où l'Occident brûle d'une ivresse de l'éternel, l'âme japonaise s'y refuse et se fond dans la nature, dans l'éphémère. Publié en 1926 et épuisé depuis longtemps, ce recueil ne cherche pas à imiter le haïku, mais, dans une tonalité occidentale, à "cultiver le petit poème" - ce "sourire, cri de douleur, cri de joie" pur, affranchi de tout mélange, car "le développement est l'ennemi". Dans cet exercice, Suarès, tendu vers le dépouillement, libère son écriture de toute métaphysique et poursuit dans un apaisement nouveau, la quête du beau, la tension entre esprit et matière et, ? nalement, la recherche d'une vérité toute intérieure.