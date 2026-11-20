En vacances avec ses parents sur l'île de Zircos, Didier Bonnel, un petit Français âgé de six ans, est emprisonné par la police locale sans motif. Comment le faire libérer ? Faut-il déclencher un tollé international ? Inspirée de la Grèce, alors sous le joug du "régime des colonels" , L'Auberge des colonels (1972) livre une satire cinglante et hilarante des dictatures touristiques et de la "politique des otages" . Adaptation pour la scène de son roman-conte éponyme de 1967, La Princesse Angine narre la balade onirique d'une petite fille malade, flanquée d'un jeune hippie et d'un duc alcoolique, cernée de sorcières et de fées, de médecins et d'ogres. Cet hommage surréaliste à l'Alice de Lewis Carroll reste l'un des textes les plus poignants de Topor. Sous l'oeil goguenard d'un psychiatre bidon, une riche schizophrène suisse entretient avec son double féminin des rapports sadomasochistes, interrompus par l'irruption d'un livreur de pizzas hermaphrodite... Le Feu au lac (1996) offre une étonnante variation sur la folie, le dédoublement de personnalité et la "confusion des genres" , thèmes récurrents de l'auteur qu'on retrouve du Locatairechimérique à L'Ambigu. Qu'il soit politique, poétique ou psycho-érotique, le Théâtre Panique de Topor frappe toujours aussi fort par son acuité moderne et caustique. Ce tome 3, rassemblant trois pièces totalement inédites écrites entre 1972 et 1996 (& six brèves pièces humoristiques), reflète toute la palette de son singulier génie. Roland Topor (1938-1997) : dessinateur, peintre, écrivain, dramaturge, poète, chansonnier, metteur en scène, acteur, décorateur, photographe, etc. Cet artiste complet, iconoclaste et touche-à-tout, d'abord remarqué pour ses étranges dessins au graphisme original (dans Arts, Bizarre et Hara-Kiri), reçoit le prix de l'Humour noir dès 1961 et crée en 1962, avec Arrabal et Jodorowsky, le mouvement post-surréaliste Panique. Son premier roman, Le Locataire chimérique, sera adapté au cinéma par Roman Polanski ; son troisième, Joko fête son anniversaire, reçoit le prix des Deux-Magots en 1970 ; il écrira aussi des recueils de nouvelles, des pièces de théâtre et des livres concepts. Du film d'animation La Planète sauvage (avec René Laloux, prix spécial du Jury à Cannes en 1973) à son détonnant film sur Sade, Marquis (1989), en passant par les émissions télévisées Merci Bernard, Palace et Téléchat, il marquera en outre de son empreinte le cinéma et l'audiovisuel. Certaines de ses images ont fait le tour du monde, toujours hantées par son grand rire féroce.