Déceler Au coeur de l'insignifiant La beauté clandestine Au sein du quelconque L'extraordinaire Au fond de l'usuel L'insoupçonné Loco, le chanteur nomade ivre de paysages, Netty, la songeuse et la danseuse, Lilas, la voyageuse et la poétesse. Trois solitudes errantes se retrouvent chez Marthe qui n'a qu'à tendre le bras pour ramasser la bûche, tant son dos est brisé. A travers ses quatre personnages, Nathalie Decrette nous offre un roman poétique sur la quête de soi et de l'autre pour Entendre Eprouver Révéler L'Ailleurs de soi L'Ailleurs de l'Autre