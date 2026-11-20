Mon coeur et mes émotions me guident à travers mes écrits, qui parlent essentiellement d'amour, de partage et de notre belle planète. Il me tenait à coeur de réunir ces textes poétiques, très anciens pour certain, plus récents pour d'autres. La peinture fait également partie de ma vie. Je souhaitais illustrer ce recueil de poèmes avec mes créations artistiques. La peinture et l'écriture sont fondamentales pour moi car elles représentent l'expression de l'âme à travers l'art. Ce recueil très personnel, où mes émotions se dévoilent, ainsi que des instants de vie est porté par l'espérance et la résilience. Je souhaite que chaque lecteur puisse s'y identifier en le rendant universel. C'est avec toute ma gratitude que je vous confie "C'est parce que la vie est faite de Trésors" .