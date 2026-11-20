Depuis les années 1980, Blaise Adilon construit une oeuvre qui interroge en profondeur la nature de l'image photographique. D'abord au plus près des artistes dont il fait le portrait - de Nam June Paik à Agnès Varda - il évolue rapidement vers une approche plus expérimentale. Par la superposition, la répétition ou l'altération des négatifs, il transforme le réel et en révèle les strates invisibles. A la frontière de la photographie et de la peinture, son travail affirme une pensée exigeante du visible. Avec ce livre, se révèle une oeuvre d'une grande cohérence, traversée par quelques interrogations fondamentales : qu'est-ce qu'une image ? Que peut-elle dire du temps et de la mémoire ? Et comment continuer à produire des formes qui échappent à l'évidence, pour maintenir ouverte la possibilité du regard ?