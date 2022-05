Le Chant des géants

(Note : 4e de couverture destinée à être remaniée.) Il faut bien que les rêves aient une fin, n'est-ce pas ? Trois Géants endormis rêvent l'île d'Oestant et ses habitants, du plus grand roi au dernier des paysans. Ils rêvent de batailles et de musique, d'amour et de récoltes, de courage et de trahisons, de châteaux et de chasses, leur sommeil veillé par d'immortels serviteurs. Dans l'un des royaumes de l'île, les princes Hugon et Bran se rendent chez leur voisin, soupçonnant les prémices d'une guerre visant les terres de leur père. L'empoisonnement d'un de leurs soldats la déclenchera, malgré les dénégations du roi ennemi et de sa fille Sile, princesse au caractère d'acier. Hugon, l'aîné aussi brillant que colérique, et son cadet Bran, amoureux des femmes et de musique, se préparent pour les combats tandis qu'au loin, sur les côtes, paraît une mystérieuse brume noire qui s'avance. Mais la guerre ne prend pas la tournure attendue, le néant menace et des Immortels - ceux qui veillent les Géants -, errent étrangement dans les royaumes des hommes. Entre complots et batailles, au son des cors et des épées, des cris d'amour et de haine, Hugon, Bran, Sile et bien d'autres chevaucheront du château de Mayeul jusqu'aux rives de l'océan, des menhirs d'obsidienne aux plaines herbeuses de l'île ; vivront, mourront peut-être, dans une danse terrible d'amour et de mort. Sous l'oeil des Immortels.