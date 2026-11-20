Le Livre des barbares est le récit en dix chapitres d'une enquête menée au IXe siècle par Fan Chuo, un fonctionnaire des Tang (618-907) qui y documente l'histoire et le fonctionnement du Nanzhao (738-902), un royaume de l'actuelle province du Yunnan. Ces informations topographiques, administratives, culturelles, économiques et sociales sur le royaume des "barbares" (man) doivent aider les Tang à reprendre le contrôle d'une zone alors parfaitement indépendante. Transmis sans interruption pendant plus de cinq cents ans, puis perdu, et enfin reconstitué au XVIIIe siècle, ce texte reste composite. Les descriptions minutieuses de Fan Chuo démontrent néanmoins la nécessité de connaître ce royaume pour comprendre des pans entiers de l'histoire médiévale de l'Asie orientale. A l'interface des gigantesques régimes impériaux que sont le Tibet et la Chine des Tang, le Nanzhao multiplie en effet les alliances ainsi que les conquêtes, vers l'Asie du Sud-Est, mais aussi dans les terres tibétaines et chinoises : le Nanzhao est un régime puissant et craint de ses voisins. Depuis les Song (960-1279), nombre de savants ont vu Le Livre des barbares tour à tour comme une description ethnographique ou une monographie locale. En réalité, il s'agit bien d'une monographie locale, mais aux aspects ethnographiques saillants de par la nature frontalière de l'espace traité.