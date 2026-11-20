Des genres littéraires : le poème en prose et sa généalogie, par le biais d'une étude sur Chateaubriand ; l'épopée renaissante, avec de puissantes réflexions d'époque sur les ordres artificiel et naturel. Une incursion chez Molière et l'analyse d'un dénouement venu de loin. Des figures du discours : la troublante et séduisante métalepse revue dans l'histoire de ses usages romanesques ; l'étonnante syllepse modale, que l'on vient d'inventer ici même. Enfin des débats serrés et féconds à partir et autour de l'oeuvre de Gérard Genette : le rapport complexe à l'Histoire, la question fondamentale du narrateur.