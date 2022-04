Perspectives traditionnelles et erreurs modernes

Ce recueil posthume regroupe des études et des articles publiés tout au long de la vie de René Guénon. Ils concernent à la fois la pure métaphysique et la cosmologie, ainsi que leurs applications aux sciences et aux arts traditionnels, sans oublier la dénonciation de quelques erreurs modernes. En un mot, ce panorama peut constituer une excellente introduction à la pensée du métaphysicien. Du chapitre I de la Première partie, " Le Démiurge ", qui est le premier texte qu'il donne à imprimer en 1909, à l'âge de 23 ans, jusqu'à " La science profane devant les doctrines tradionnelles ", de 1950, il s'est écoulé plus de quarante ans pendant lesquels Guénon n'a cessé de nous avertir quant à l'évolution de notre monde moderne.