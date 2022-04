S'installer dans le Calvados. 2e édition actualisée

Nouvelle édition du guide S'installer dans le Calvados, entièrement mise à jour ! S'installer dans le Calvados est un guide pratique, complet et vivant, essentiel pour réussir son installation. Ecrit par Jean-Jacques Lerosier, qui a longtemps travaillé avec Ouest-France et Le Monde en Normandie, ce guide prend le lecteur par la main et l'accompagne pas à pas dans son changement de vie. Tous les points essentiels sont abordés : les fondamentaux du territoire, l'environnement, le logement, les associations, les loisirs, les produits phares du département (calvados, cidre, coquille Saint-Jacques...), les écoles et les universités, l'économie.