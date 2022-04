Salifou. Chercheur d’or dans le Ténéré

Salifou, Gilbert et Michèle Four le connaissent bienA : ils l'ont vu grandir, à Abarakan, un petit village du massif de l'Aïr, au nord du Niger, où ils séjournaient régulièrement pour leur association Amis NigerA Rhône-Alpes. En 2020, Salifou leur rend visite à Lyon et leur fait cadeau d'un petit morceau de quartz multicolore où brille un point d'or gros comme une tête d'épingle. Bien entendu, ils le questionnent sur le comment et le pourquoi de ce qui est devenu son nouveau métierA : orpailleurA ! Et c'est tout le récit de sa vie qu'il va dérouler - une vie pas banale, celle d'un jeune Touareg entreprenant, tour à tour pasteur, jardinier, cuisinier, puis chauffeur pour tours opérateurs. Avant que, conséquence de la rébellion touareg de 2007, la région ne tombe en déshérence. Mais depuis 2010, des Soudanais ont découvert de l'or dans leur pays A ; et certains ont poursuivi leurs recherches dans d'autres pays voisins, spécialement au Niger. En 2014, Salifou se fait chercheur d'orâ-