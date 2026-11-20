Caitriona a toujours obéi, se taisant et disparaissant. Servante au château des MacDonald, elle vit pour servir. Mais la mort de l'héritière du clan la propulse dans un rôle qui n'est pas le sien : celui de fiancée promise à un Anglais inconnu. Forcée de traverser les mers sous une fausse identité, elle est confiée au capitaine James MacLeod, un homme taiseux, inflexible et trop perspicace. Sur ce navire ballotté par les vents d'Ecosse, le mensonge s'effrite. Entre mensonges, devoir et sentiments interdits, Caitriona doit choisir entre la vie qu'on lui impose et celle à laquelle elle n'a jamais osé rêver...