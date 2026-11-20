Pour ses douze ans, Tom, un garçon timide nouvellement arrivé au village, va recevoir un cadeau un peu particulier qui le plongera dans une aventure extraordinaire. Avec son nouvel ami Max, il devra relever de nombreux défis au coeur de mondes merveilleux pour retrouver l'Ombre qui a dérobé le manuscrit du conseil... mais le temps presse avant que les royaumes ne s'effondrent ! Heureusement, ils pourront compter sur l'aide de personnages hauts en couleur et d'éléments clés pour les guider dans cette quête. Monde sous-marin, labyrinthe, cimetière... à travers les épreuves, le duo va découvrir le courage, mais surtout, la force de l'amitié.