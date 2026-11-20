Les écrans, les téléphones et les écouteurs occupent une place grandissante dans le quotidien des enfants, parfois au détriment de leur santé physique et mentale. Cet ouvrage éducatif et bienveillant leur présente les bonnes habitudes à adopter pour grandir en pleine forme : manger sainement, dormir suffisamment, bouger, prendre soin de leur hygiène et protéger leur audition. Grâce à des conseils simples, des illustrations amusantes et des messages positifs, il les encourage à trouver un juste équilibre entre les loisirs modernes et une vie saine. Car un enfant en bonne santé aujourd'hui deviendra un adulte plus fort demain.