Jean-Claude rêve de devenir éleveur, de humer l'herbe tendre et de savourer le lait frais de la traite quotidienne. Seulement, au quatrième étage d'un immeuble de centre-ville, sans la moindre prairie et entouré de voisins perplexes, son projet semble bien mal engagé. Mais c'est sans compter sur son imagination débordante, sa persévérance à toute épreuve et cette charmante pincée de folie qui déplace les montagnes. Prêt à tout pour apprivoiser son quotidien, Jean-Claude se lance dans le pari fou d'inventer la vie de ferme au milieu du béton, quitte à pousser l'aventure jusqu'au troisième sous-sol. Ce conte urbain réjouissant et poétique célèbre avec tendresse la force des passions, tandis qu'au creux des illustrations s'épanouit une discrète famille de souris dont les plus curieux pourront suivre, d'image en image, la rencontre, le mariage et les joyeuses naissances.