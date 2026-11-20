Paris, au milieu des années 1990. Un tueur en série fétichiste sème la terreur, tandis que, dans les bas-fonds de la capitale, des dominatrices évoluent entre désir, pouvoir et transgression. Dans cet univers sulfureux, Hubert d'Anderlecht, intellectuel solitaire, féru de littérature et prisonnier de ses obsessions, voit son destin s'entremêler à une enquête criminelle et à des relations passionnelles aux ressorts psychologiques complexes. Mais l'arrivée d'un mystérieux personnage, porteur d'un manuscrit, bouleverse le cours de l'histoire et entraîne le lecteur jusqu'au village glacial et infernal d'Hosannah. Derrière cette troublante mise en abyme se profile Fabienne Hallebard, énigmatique créatrice de ce récit aux multiples facettes. Entre suspense, érotisme et décadence, Célestine ou Le mal-être des écoeurées explore les paradoxes de l'éternel féminin dans une fresque audacieuse où les apparences se révèlent trompeuses.