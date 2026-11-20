Par l'auteur de James, le portrait d'un père fou de douleur, qui passe du statut de victime à celui de bourreau. ?? Lane Kidder, onze ans, est assassinée. Dévasté par la colère et le chagrin, Ismaël, son père, ne se résigne pas à rester impuissant. Il enlève un homme dont il ignore tout et assouvit son désir de vengeance à l'abri des regards. A travers les actes et les élucubrations imprégnées de philosophie d'Ismaël se dessine alors une interrogation : dans une Amérique dépourvue de sens moral, une victime peut-elle décider de faire justice elle-même ? "L'un des romans engagés les plus excentriques que vous aurez probablement jamais l'occasion de lire". Los Angeles Times PERCIVAL EVERETT est l'auteur d'une vingtaine de romans, de plusieurs recueils de nouvelles, de poésie et d'essais. Son dernier livre, James, a reçu le National Book Award 2024 et le prix Pulitzer 2025. Il connaît un immense succès dans le monde entier. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne-Laure Tissut