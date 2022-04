Wuhan Radiography est un ouvrage surprenant sur une série d'images argentiques en noir et blanc prises par le photographe belge Simon Vansteenwinckel. Il s'aventure à travers son écran d'ordinateur dans la ville chinoise de Wuhan avant la pandémie. L'illusion est totale et indescriptible. En utilisant une pellicule particulière, la Washi-F, qui servait initialement comme film de radiographie médicale afin de diagnostiquer les maladies pulmonaires, Simon opère un démontage troublant de nos a priori. Nous ne savons plus où nous sommes. Les images paraissent réelles et fantomatiques, belles et trop exposées, irradiées quelquefois. Le flash qu'il utilise fait apparaître un halo lumineux planant au-dessus de la ville comme un astre observateur au pouvoir panoptique. Le texte du philosophe et poète Johan Grzelczyk nous fait glisser peu à peu dans cette nuit scintillante. Ses mots s'enchaînent, se rompent, se dissimulent sous les ombres en questionnant notre façon de peupler le monde.