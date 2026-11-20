Tandis que la vague d'antimatière continue de consommer les dernières réalités parallèles, les héros de Terre-1 et Terre-2 cherchent par tous les moyens à enrayer la catastrophe. Superman et Supergirl s'affrontent lorsque leur ennemie Blackstar propose son aide tandis que les Amazones de Themyscira livrent bataille face aux démons d'ombre. Alexander Luthor et Harbinger convient alors les héros des deux mondes sur leur satellite pour élaborer une contre-attaque.