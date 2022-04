Je m'habille !

Baby Montessori, la fameuse série de livrets basée sur une approche visuelle simple et progressive, s'enrichit d'un nouveau titre grâce auquel les tout-petits apprendront à reconnaître les vêtements qu'ils portent chaque jour. A la naissance, la vue est le sens le moins développé chez l'enfant. Plus sensibles aux couleurs contrastées et aux formes géométriques, les nouveau-nés reconnaissent dès l'âge de trois mois le blanc, le rouge et le noir. En partant du contraste entre ces couleurs, ce petit livre, aux illustrations simples et joliment représentées, leur permettra de se familiariser avec les habits qu'ils revêtent au quotidien, et de commencer à explorer le monde à travers l'éveil des sens.