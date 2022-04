Volcans et lacs d'Auvergne. Pays du Val d'Allier

Ce topoguide conduira le randonneur sur le GR® 441 la chaîne des Puys et ses 80 volcans dont les plus connus le Puy Chopine, le Puy de Dôme, le Puy de l'Angle et le Puy de Sancy. Au sud, une superbe boucle au départ du Mont-Dore, afin de réaliser le tour des lacs d'Auvergne le temps d'une itinérance de 9 jours étendue sur 198 kilomètres.