Se promener dans Namur et ses environs, être disponible à ce qui se présente, se laisser emporter par des lieux, des ambiances, des sons ou des parfums, c'est aussi ce qui met du sel dans la vie ! Telle a été ma démarche pour ce troisième recueil, sans prétention à l'exhaustivité. Il se compose de 115 haïkus et de 55 photos. Michel Damar est économiste et vice-président de l'asbl namuroise Le Beau Vallon, soins spécialisés en santé mentale. Il dispose d'une longue expérience de dirigeant dans le secteur public belge. Il est membre de l'Association des Ecrivains belges de langue française et de l'Association Royale des Ecrivains et Artistes de Wallonie/Bruxelles. Passionné par sa ville et la nature, il se laisse aller à cette forma poétique brève, pour capturer l'instant présent.