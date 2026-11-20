Un nom, un lieu, un livre maintenant, La Morétie ferme natale d'Andoche Praudel où, après un détour par le monde entier, il vit et travaille toujours. Recueil de cinquante et une photographies prises en des temps différents - toute une vie - qui sonne à la fois comme une archéologie des travaux et des jours, et une fine capture de l'immédiat présent ? ; malgré la violence de l'autoroute qui couture le pays ne s'efface pas ce qui demeure, "? la maison des morts est encore la maison des vivants ? " et les photographies d'Andoche Praudel sont toujours infiniment sensibles, non pas à ce qui disparaît - au plus loin de la fascination contemporaine de l'éphémère - mais à ce qui demeure, l'éternité de la mémoire ? : l'infiniment actuel dont les photographies, ici exclusivement en noir et blanc, sont les plus authentiques témoins.