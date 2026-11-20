Créateur de plus d'une centaine de parcs et jardins réalisés jusqu'aux frontières de la Nouvelle-Aquitaine, Louis Fischer, paysagiste girondin, n'avait fait l'objet d'aucune étude. Cet ouvrage comble cette lacune et montre que son oeuvre est encore vivante dans la métropole bordelaise et son vignoble. Parcs et jardins cités : Tauzia, Filhot, Rayne-Vigneau, Sybirol, le Thil, Jardin public de Bordeaux, Jardin vert d'Angoulême, Roquetaillade, Figeac, Verduzan, Cayla, la Burthe, Cantemerle, Carmes-Haut-Brion, Sauviac, les Lauriers, Mony, Peychaud, Francs, Siaurac, Sourreil, etc.