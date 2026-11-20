Dès l'entrée de l'exposition du MoMA préfigurant la version anglaise de Nos vêtements sont-ils modernes ?? , un panneau prévennait le visiteur : "Ceci n'est pas une exposition de mode ou de réforme du vêtement. Son but est de montrer comment et pourquoi nous nous habillons comme nous le faisons, et comment l'habillement influence notre comportement. Elle examine les vêtements comme le chimiste analyse la nourriture et l'architecte étudie l'habitat. Elle montre le dédale de nos coutumes vestimentaires dont il est temps que nous nous échappions". Le vêtement, dans ce qu'il incarne, a impliqué de nombreuses évolutions dans l'interprétation des corps. L'estime de chacun découle de son apparat et des modes qui y sont étroitement liées ? : de ce fait, le vêtement a dépassé sa simple valeur fonctionnelle, au profit d'une recherche esthétique, incarnant un statut social. A travers cette étude historiographique et thématique publiée en 1947, Bernerd Rudofsky met en exergue la valeur irrationnelle que l'on confère aux vêtements. En choisissant des exemples concrets et remontant jusqu'à la préhistoire, il compare le rapport au vêtement dans différentes cultures et relève l'influence de l'habillement sur nos sociétés modernes. Il effectue ainsi une lecture sociologique d'une modernité étonnante pour son époque ? : analyse genrée et critique de l'appropriation culturelle sont ici pressenties avec humour et décalage. En étudiant divers cas particuliers, du corset au maquillage, en passant par le smoking et le costume de bain, cet ouvrage montre comment les tendances ont influencé les perceptions de nos propres corps et ont pu instaurer une hiérarchie de l'apparence, autant qu'un sentiment de pudeur physique. Emilie Hammen, historienne de la mode et directrice du Palais Galliera, apporte un éclairage contemporain sur le texte dans une préface inédite