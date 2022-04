Jésus, j'y crois

En des mots simples et personnels, Michael Lonsdale partage ce qui fait le coeur de sa foi. A l'origine, il y a Je sus, une rencontre, un bouleversement. Depuis, le come dien chemine avec ce compagnon de route : "Je sus, c'est comme un ami a qui je peux tout dire. Il ne re pond pas directement mais je sens sa pre sence dans beaucoup d'e tres humains, a travers les e ve nements". En parcourant sa vie, Michael Lonsdale raconte ces e ve nements et ces rencontres qui lui ont fait de couvrir et aimer le Christ. Le co te intime et priant d'un acteur a la carrie re impressionnante. Un te moignage e mouvant. Poignant dans son interpre tation du fre re Luc de Tibhirine dans le film de Xavier Beauvois Des hommes et des dieux (2011), l'artiste aux 130 films a tourne avec les plus grands. Rien ne l'aura e loigne de cette foi simple dont il te moigne avec confiance et ge ne rosite .