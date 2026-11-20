"Je ne voudrais pas vivre dans un monde sans dragon, comme je ne voudrais pas vivre dans un monde sans magie. Car ce serait un monde sans mystère, et ce serait un monde sans foi". Drizzt Do'Urden Plongez dans un monde de feu et de légendes avec ce guide illustré incontournable consacré aux dragons. Richement illustré d'oeuvres inédites, cet ouvrage d'exception vous entraîne au coeur d'un univers spectaculaire, où se dévoilent la puissance, la diversité et les secrets de ces créatures mythiques qui fascinent depuis toujours et façonnent l'histoire de Dungeons & Dragons. Entre récits épiques et savoir foisonnant, ce sont des décennies de légendes qui vous sont contées en une exploration immersive, pensée autant pour les passionnés que pour les curieux en quête d'évasion. Etes-vous prêts à enflammer votre imagination et à donner une nouvelle dimension à vos aventures ?