"Car c'est dès le premier jour de la vie de leur enfant que commence pour les parents la responsabilité de transmission de la langue, puis du langage, qu'ils sont alors les seuls à détenir. Afin que survienne un nouvel Autre dans le groupe familial puis social. Cette relation de l'Autre à l'enfant est alors décisivement humanisante". "La raison d'être essentielle de ce texte est l'établissement de l'étiologie de la psychose" : ainsi était présenté le premier livre d'Alain Manier, Le jour où l'espace a coupé le temps, paru en 1995 aux éditions Diabase. Plusieurs décennies plus tard, riche d'un approfondissement constant théorie/clinique, Alain Manier développe avec ce nouvel opus, Ces mots sans lesquels j'ai été grandie, un recentrage sur la prévention de la psychose dans une approche linguothérapeutique tout à fait originale et innovante. Des Entretiens menés par Anna Gibson et Anne-Gaëlle Toutain questionnent et fouillent le périmètre et les directions possibles des notions évoquées, tandis qu'une Postface d'Anne-Gaëlle Toutain propose une analyse épistémologique approfondie du cheminement d'Alain Manier sur l'ensemble de ses publications. Le volume ainsi constitué, généreux, stimulant, est une adresse aux thérapeutes, aux chercheurs, et à toute personne intéressée, à poursuivre le travail sur la prévention pour que tout enfant puisse advenir à la plénitude de son humanité. Un ouvrage essentiel.