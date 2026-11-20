A travers un récit intime mêlant souvenirs, expériences de vie et réflexion spirituelle, la narratrice retrace le chemin qui l'a conduite à porter un regard nouveau sur elle-même et sur le monde. De l'enfance aux épreuves de l'âge adulte, chaque rencontre, chaque perte et chaque question deviennent les étapes d'une transformation intérieure où l'intuition prend peu à peu le pas sur les certitudes. La figure du "Sourcier" accompagne ce parcours comme un guide symbolique, invitant à écouter cette voix discrète qui oriente nos choix et révèle des ressources souvent insoupçonnées. Entre scènes de vie, méditations et dialogues intérieurs, le récit explore la manière dont les blessures, les doutes et les périodes d'incertitude peuvent ouvrir un chemin vers une connaissance plus profonde de soi. Plus qu'un témoignage, ce livre est une invitation à ralentir, à accueillir l'invisible qui traverse nos existences et à découvrir que les réponses les plus essentielles naissent parfois d'une simple écoute intérieure.