D'un côté la forêt, vaste et florissante, de l'autre un jardin, strict et raffiné. Au milieu, une haie épaisse sépare les deux univers. Chacun de leur côté, Petit et Grand vivent sans se connaître. On ne peut pas imaginer deux êtres plus différents. Petit est petit, sauvage, et vit seul dans le tronc d'un arbre en pleine nature. Grand est grand, et lui aussi vit seul, mais dans une belle maison toute propre, entourée d'un magnifique jardin où tout est taillé au millimètre près. Un soir de tempête, le toit de la maison de Grand s'envole et celui-ci n'a plus d'autre choix que de traverser la haie pour le retrouver. C'est le début d'une rencontre inattendue. Entre méfiance et incompréhension, le mélange des deux mondes n'est pas une évidence. Au fil des saisons, Grand et Petit se jaugent, se toisent, se confrontent pour mieux se découvrir. L'attachement prend malgré tout vite le dessus. Tandis que Petit se laisse joyeusement apprivoiser, Grand s'ensauvage doucement. Stéphane Ebner aborde un sujet bien peu traité : comment retrouver un équilibre lorsqu'un petit être vient chambouler notre univers ? Et comment l'enfant peut-il se conformer aux règles qui lui sont inconnues ? Sur le chemin de la parentalité, chacun avance à tâton et tente de trouver sa place auprès de l'autre. Nicolas Mayné lui répond tout en couleurs et motifs. Foisonnante de détails, la mise en images explore la double page pour créer les deux univers qui, bien séparés au départ, finissent par s'interpénétrer. Les références visuelles sont légion : Piet Mondrian, Jacques Tati, l'Art and Craft... sont convoqués pour créer l'univers de Grand. Côté Petit, c'est la luxuriance de la nature qui fait merveille. C'est avec beaucoup de bienveillance et d'humour que les deux amis artistes explorent la construction des liens entre petits et grands. Une histoire rythmée aux allures d'aventure sur la découverte de l'autre, le vivre ensemble et la tolérance qui nous donne envie de retrouver l'enfant qui sommeille en nous.