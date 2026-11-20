Le Mengxi bitan, ou Conversations avec mon pinceau au Ruisseau des rêves, est un des plus célèbres et des plus remarquables parmi les nombreux recueils de notes produits par les lettrés de l'époque des Song. Shen Gua (1032-1096), fonctionnaire expérimenté, homme d'Etat profondément impliqué dans les réformes de la fin du XIe siècle et dans les conflits qu'elles ont suscités, était aussi un esprit encyclopédique dont la curiosité et l'amour de l'explication exacte des choses, tels qu'ils s'expriment dans le Mengxi bitan, s'étendaient à tout ce qui pouvait intéresser l'élite intellectuelle du temps, des belles-lettres aux comportements humains, à la politique, aux phénomènes naturels, aux croyances et à tout ce qui relève aujourd'hui des sciences et des techniques, pour quoi Shen Gua est surtout connu de nos jours. Le présent volume propose une traduction intégrale des six chapitres consacrés aux usages de la cour, à l'analyse des personnalités et aux problèmes de gouvernement. La logique sociale, intellectuelle et politique qui préside à une succession parfois improbable d'anecdotes plaisantes, de notes érudites sur les institutions et d'évocations historiques est mise en lumière dans les essais d'introduction et dans les commentaires étendus qui accompagnent la traduction.