Les animaux de la ferme

Bienvenue à la ferme ! Dans ce livre, les jeunes enfants vont monter dans le tracteur pour partir à la découverte des lieux et des animaux de la ferme. A chaque arrêt, de nombreuses surprises les attendent. Le module sonore (15 sons et 3 mélodies) propose un jeu très amusant : écouter le cri d'un animal et l'associer à son image. Si la réponse est bonne, un jingle retentit.