Le livre de Benoît Monin et Ludovic Patey est une solide introduction à la théorie de la calculabilité, qui est l'étude des objets mathématiques sous le prisme de leurs complexité calculatoire, ainsi qu'à trois de ses ramifications principales : la théorie algorithmique de l'aléatoire, les mathématiques à rebours et l'hypercalculabilité. La littérature francophone sur la calculabilité classique est quasiment inexistante. De par la nature du sujet traité, le livre touche également à plusieurs questions philosophiques, notamment sur l'aléatoire ou les fondements des mathématiques. Il sera donc d'un grand intérêt pour quiconque souhaite comprendre ces questions et les réponses qui y furent apportées dans le cadre des mathématiques.