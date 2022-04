Fils de sorcières. Tome 2

Une histoire inédite tirée de l'univers de Pierre Bottero ! Jean, sa petite soeur Lisa et leurs parents vont passer leur premier Noël en famille chez leur grand-mère. Pourtant Lisa est en proie à des cauchemars de plus en plus effrayants. Jean, qui apprend à maitriser ses nouveaux pouvoirs, décide alors d'ensorceler un attrape-rêve pour que Lisa retrouve le sommeil. Mais au matin, Lisa ne se réveille pas ! Sans le savoir, les enfants ont invoqué un voleur de songes, qui se nourrit de leurs peurs. Jean et Lisa vont devoir affronter leurs plus grandes craintes pour vaincre le démon et se sauver de ce cauchemar sans fin.