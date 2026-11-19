De tous les titans de l'architecture moderne, Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) fut le plus radical. Né en Allemagne, ayant émigré aux Etats-Unis, il fut l'un des plus fidèles serviteurs du Modernisme, notamment avec ses gratte-ciel, incarnation du style international triomphant. Si son fauteuil Barcelona est devenu une icône du design chic, le pavillon allemand qu'il édifia à l'Exposition internationale de Barcelone en 1929 est aujourd'hui un lieu vénéré par les fans de la discipline architecturale. Du Seagram Building de New York à la Neue Nationalgalerie de Berlin, ce magicien des structures de verre et d'acier n'a fait que multiplier des chefs-d'oeuvre dont l'épure est la signature.