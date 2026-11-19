Les oraisons funèbres de Bossuet, oscillant entre déploration et consolation, grandeur et néant, ne correspondent pas à l'image pétrifiante qu'en donne notre histoire littéraire. Réinscrivant ces discours dans leur tradition rhétorique et mettant au jour les tensions qui les traversent, cet essai réinscrit ces discours dans leur tradition rhétorique, met au jour leurs tensions, et montre que la mémoire de la perte est convertie en ressource pour l'avenir de la communauté endeuillée.