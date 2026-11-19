Les trésors de la Seine-et-Marne Parc Disneyland, cité médiévale de Provins, cathédrale Saint-Etienne de Meaux, châteaux de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte, de Champs-sur-Marne, commanderie de Coulommiers, ruines de l'abbaye royale du Lys à Dammarie-lès-Lys, musée-Jardin Bourdelle à Egreville, chocolaterie Menier au moulin Saulnier à Noisiel... Si les instances territoriales mettent très souvent à l'honneur une offre culturelle importante et variée, c'est moins le cas pour ses spécialités culinaires. Pourtant la Seine-et-Marne est un département agricole important. Sont présentés au travers des pages qui suivent, des produits emblématiques de la Seine-et-Marne. L'idée n'était pas d'établir un catalogue exhaustif de toute la production locale, mais de mettre en avant des produits qui ont un ancrage local et qui ont aujourd'hui toute leur actualité. Les trésors gastronomiques de la Seine-et-Marne Vous découvrirez des produits et des spécialités seine-et-marnaises. En effet, en cherchant bien et en s'intéressant à l'histoire de ce département, vous explorerez des fruits, des légumes, des fromages, des vins et des spécialités... des trésors gastronomiques parfois connus et parfois plus confidentiels. Certains produits ont en effet une place dans ce livre alors que la quantité produite est très faible : c'est le cas du vin. Des bénévoles motivés déploient de leur temps et de leur énergie pour faire revivre ces fragments du patrimoine. Car un constat s'impose : si la Seine-et-Marne est active pour perpétuer, défendre et valoriser ce qu'elle produit pour l'alimentation, cela est rendu possible par l'investissement du tissu associatif et municipal. Aujourd'hui, la Seine-et-Marne compte plusieurs produits avec l'appellation IGP : la volaille du Gâtinais, le Brillat Savarin. Elle compte aussi deux produits avec une AOP : le brie de Melun et le brie de Meaux, et du Champagne car la zone géographique de l'appellation s'étend sur une très petite partie de la Seine-et-Marne. Des recettes pour les apprécier Evidemment quand on évoque des produits agricoles, on pense aux recettes qui s'y associent. Vous trouverez donc : SOUPES, POTAGES . Potage Crecy . Soupe de cresson . Soupe à la betterave PLATS, ENTREES . Bouchées à la reine . Tourte briarde . Pommes de terre Parmentier . Purée Crécy RECETTES AVEC DU BRIE . Brioche au brie . Brieflette . Croquettes au brie . Omelette briarde . Tarte du soleil au brie . Brie rôti au miel et aux pistaches POISSONS . Friture de goujons de la Marne . Pavé de Sandre à la moutarde de Meaux VIANDES . Lapin à la briarde . Poulet à la Franchard . Poularde à la briarde . Andouillette à la moutarde de Meaux DESSERTS . Niflettes . Fontainebleau aux fruits rouges . Tarte / gâteau à la pomme Faro . Crème brûlée au coquelicot et sucre d'orge . Dessert aux perles de tapioca et à la liqueur de coquelicot . "Petit coeur" à la manière de Brigitte Brodier . Clafoutis au lait cru, de Brigitte Brodier . Financier à l'eau de rose . Kir briard