La réponse fiable à l'essentiel des questions comptables, financières et réglementaires. Les plus de l'ouvrage : - Toutes les données comptables et financières en 800 mots-clés - Des solutions très concrètes et opérationnelles - Une mise à jour périodique de la version accessible en ligne L'ouvrage : Avec cet ouvrage complet et pratique, vous disposez de : - Définitions - Présentation approfondie du référentiel français et descriptions des traitements comptables - Généralités sur les normes IFRS - Tableaux de synthèses et modèles de présentation des états financiers au moment utile pour l'arrêté des comptes, ou de l'élaboration des rapports de gestion/de gouvernement d'entreprise/du rapport de durabilité - Nombreux exemples, écritures comptables et schémas explicatifs Cette mise à jour intègre les modifications apportées par le règlement ANC 2022-06 et concerne près de 360 études dont : - Annexe - Bilan - Charges exceptionnelles - Charges financières - Charges de gestion courante (Autres) - Compte de résultat - Dépréciation des immobilisations - Entreprises liées - Immobilisations - Plan de comptes - Provision - Résultat courant - Résultat exceptionnel - Soldes intermédiaires de gestion - Subventions d'investissement - Système comptable - Tableau de financement - Transfert de charges Et, parmi les autres études figurent en particulier : - Association (impacts du règlement ANC 2023-03) - Autres fonds propres (impacts du règlement ANC 2024-07) - Certificat d'économie d'énergie (impacts du règlement ANC 2024-02) - Commissaires aux comptes (impacts du règlement ANC 2025-01) - Confirmation directe (jurisprudence CA Bordeaux 10 décembre 2024, RG 23/05720) - Congés payés (impacts sur les règles de report des congés payés en cas de maladie issus de la décisions cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-22732 FPBR) - Contrôle interne (révision de la NEP 315) - Cryptoactifs (impacts du règlement ANC 2026-01 en cours d'homologation) - Facture (évolutions sur la facture électronique) - Fusions et opérations assimilées (impacts du règlement ANC 2023-08) - Impôt sur les sociétés (contribution exceptionnelle et règlement ANC 2025-02) - Ordre des experts-comptables (avec la révision du cadre de référence) - Rapport de durabilité (évolutions de la réglementation européenne et française) - Réduction de capital (taxes pérenne et temporaire ? ; CGI art. 235 ter XB et règlt ANC 2025-02) A destination de tous les professionnels du chiffre (experts-comptables, CAC, directeurs et responsables administratifs et financiers) et des étudiants en comptabilité et finance.