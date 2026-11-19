Les mémoires d'un chef d'entreprise, fondateur d'un groupe d'optique et d'aides auditives qui porte son nom. La success-story d'un enfant d'un milieu modeste, qui a fait de son groupe l'un des leaders du marché, avec plus de 1 200 enseignes en France. Une vie comme un roman : celle d'Alain Afflelou, fils d'un boulanger de Sidi Bel Abbès - entre Oran et Tlemcen - débarquant à Bordeaux à la fin de la guerre d'Algérie, et ouvrant, en 1972, son premier magasin d'optique. S'il a cédé la présidence de son groupe à l'un de ses fils, Alain Afflelou reste aujourd'hui encore l'un des cinq patrons préférés des Français aux côtés de Michel-Edouard Leclerc et Xavier Niel. Sous la grande marque populaire, il y a le businessman visionnaire, l'entrepreneur qui part la conquête du marché asiatique, le publicitaire inspiré à l'origine d'une saga culte, et, surtout, un bon lustre d'histoire sociale, politique, économique de la France et de ses bouleversements. Le parcours d'un homme de coeur, qui, toute sa vie, a su qu'il fallait oser pour réussir et y croire pour oser.