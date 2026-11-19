- Un ouvrage coordonné par la Société Française d'Orthopédie Dento-Faciale (SFODF), réunissant les contributions d'experts reconnus - Plus de 550 illustrations en couleurs : photographies cliniques, schémas, arbres décisionnels et workflows numériques - De nombreux protocoles cliniques détaillés, étape par étape, directement applicables au cabinet Longtemps considérée comme la simple étape finale du traitement orthodontique, la contention constitue aujourd'hui un enjeu majeur de la stabilité thérapeutique à long terme. Récidives, vieillissement occlusal, syndrome du fil, nouveaux matériaux, conception et fabrication assistées par ordinateur, robotisation, contentions numériques : les connaissances et pratiques évoluent rapidement et imposent une actualisation régulière des connaissances des stratégies et des protocoles cliniques. Cet ouvrage inédit propose une approche à la fois scientifique, clinique et contemporaine de la contention orthodontique. Il réunit les contributions d'experts reconnus et apporte des réponses concrètes aux questions rencontrées au quotidien : choix du dispositif, protocoles de collage, maintenance et surveillance, prévention et gestion des complications, stabilité à long terme et intégration des outils numériques, responsabilité du praticien. Véritable ouvrage de référence, ce livre associe données scientifiques les plus récentes, expérience clinique et innovations technologiques afin d'accompagner le praticien dans une approche raisonnée, précise et durable de la contention.