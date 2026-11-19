A l'occasion de l'exposition consacrée à Agnès Rosenstiehl fin 2026 à la Bibliothèque, les Editions de la BnF rééditent un de ses albums emblématiques, L'Alphabet fou ou le livre des syllabes sibyllines , avec la complicité de l'autrice et enrichi d'une version audio. Un jeu sur la langue française qui ravira petits et grands : à prononcer sans bafouiller ! Dans cet album unique en son genre, drôle et stimulant, chaque lettre devient l'occasion de jeux de mots à dire " à haute voix et de plus en plus vite " : " Agathe attache âne à chat, l'âne à natte attache Agathe ", " Deux dindes aident un dodu dindon ", " La pie pond sans piper, le paon pompeux papote "... Un défi proposé par une bande d'enfants espiègles, qui enchaînent les allitérations drolatiques avec un sérieux sans faille, ainsi que par des animaux qui, eux, citent La Fontaine, en une pirouette qui clôt chaque aventure. L'album reçoit dès sa sortie en 1978 un accueil critique et public enthousiaste. Il fait aujourd'hui l'objet d'une réédition qui donne la part belle aux planches originales qu'Agnès Rosenstiehl a déposées à la BnF mais aussi à quelques planches qu'elle a à nouveau coloriées à l'aquarelle quand les originaux manquaient. Qui mieux que son autrice pouvait accompagner le lecteur dans sa (re)découverte de l'ouvrage ? Car il s'agit désormais d'un livre qui fait aussi du bruit : la réédition vient s'enrichir d'une version sonore, qui donne à entendre la voix inimitable d'Agnès Rosenstiehl s'exerçant à lire ces contrepèteries écrites par elle cinquante ans auparavant... Alors, amoureux de la langue ou amateurs de défis, n'hésitez plus : lancez-vous avec délice dans cette aventure syllabique, à vos risques et périls...