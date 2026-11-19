Deux lettres extraites des célèbres Voyages de Pietro Della Valle : la description pionnière des ruines de Persépolis, puis le récit bouleversant et caravagesque de la mort de son épouse Maani sur fond de siège d'Ormuz. Un chef-d'oeuvre du récit de voyage, inédit en français depuis le XVIIe siècle. - Une histoire d'amour extraordinaire - Un drame intime vécu sur le fond d'une crise géopolitique autour du siège d'Ormuz - Une exploration pionnière des ruines de Persépolis, entre observation directe et érudition livresque - Un récit d'un clair-obscur saisissant, où la mort et le deuil révèlent la fragilité de la condition humaine Au coeur des imposants Voyages de Pietro Della Valle (1586-1652), figurent ces deux lettres signées de Chiraz. Dans la première, on découvrira notamment une minutieuse description des ruines de Persépolis, que l'aristocrate romain, pionnier en la matière, s'applique à déchiffrer en faisant dialoguer ses observations et ses lectures. La seconde lettre relate un drame personnel sur fond de crise géopolitique : immobilisés sur les rives du golfe Persique en raison du siège d'Ormuz par les Persans alliés aux Anglais (le bastion portugais tombera au printemps 1622), Della Valle et les siens sont bientôt terrassés par la malaria. La fausse couche, le décès, puis l'embaumement de Maani, l'épouse nestorienne du voyageur, sont évoqués en des scènes sombres, dignes de Caravage, où le détail macabre dit la fragilité de notre condition humaine. S'ensuivra un voyage mouvementé de cinq années jusqu'à Rome, où Della Valle rapportera le corps embaumé de sa bien-aimée pour l'enterrer sur le Capitole. Depuis la belle traduction du XVIIe siècle, reprise ici dans une version entièrement révisée et modernisée, ce chef-d'oeuvre de la bibliothèque des voyages n'avait jamais été proposé à un public de langue française.