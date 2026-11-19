Sous le soleil d'Afrique, Babou apprend à écouter la terre . Babou est un jeune baobab de la brousse sénégalaise, impatient face aux cycles de la nature. Refusant d'attendre passivement la saison des pluies, il cherche à comprendre et à agir par lui-même. A travers ses rencontres et son expérience, notamment avec un Djinn, il découvre une autre forme de croissance : celle qui vient de l'enracinement, de l'effort intérieur et de l'acceptation du rythme naturel de la vie.