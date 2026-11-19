LE GUIDE DE REFERENCE DE LA NUTRITION POUR L'ENDURANCE Marathon, trail, ultra-trail, triathlon, lronman... Quels que soient votre discipline et votre niveau, votre alimentation peut faire la différence sur vos performances, votre récupération et votre capacité à enchaîner les entraînements. Médecins et eux-mêmes sportifs d'endurance, les Drs Fabrice Kuhn et Hugues Daniel ont réuni dans ce livre tout ce qu'un sportif doit savoir pour bien manger avant, pendant et après l'effort. A partir des données scientifiques les plus récentes. Ils apportent des réponses concrètes, directement applicables sur le terrain. Dans cette 4e édition profondément revue et enrichie, vous découvrirez notamment : - comment satisfaire vos besoins nutritionnels tout en prenant du plaisir à table ? ; - pourquoi et comment absorber 90 à 150 g de glucides par heure grâce à l'entraînement digestif ? ; - quels aliments choisir lors des ravitaillements ? ; - quels compléments alimentaires sont réellement utiles, et lesquels ne le sont pas ? ; - comment prévenir les troubles digestifs, le RED-S, les crampes ? ; - quelles stratégies adopter selon que l'on est une femme, végétarien ou sportif de plus de 50 ans ? ; - comment choisir ses gels, barres et aliments solides, avec 67 boissons de l'effort passées au banc d'essai. BONUS : une semaine de menus et 60 recettes gourmandes pour bien manger au quotidien.