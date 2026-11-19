L'essentiel à connaître sur le judaïsme ! Le judaïsme est aujourd'hui la quatrième religion la plus importante en France, comptant près de 600 000 personnes. Quels sont les objets et les fêtes considérés comme les plus importants dans cette religion ? Comment sont perçus les différents moments du cycle de la vie ? On connaît la Torah, mais quelles sont les autres sources littéraires les plus importantes ? Connaissez-vous les idées majeures qui entourent le judaïsme ? En 50 notions, Pauline Bèbe décrypte ici le judaïsme, pour les lecteurs de tous horizons qui désirent en savoir plus sur la plus ancienne religion monothéiste de l'Histoire. 50 notions dont : - le Shabbath - la kippa - Bar/bat mitswa - les tendances du judaïsme - le libre arbitre, bien et mal - Dieu