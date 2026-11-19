Toutes les particularités alsaciennes sont mises en avant Riches illustrations avec des photographies de reportages Prix attractif En Alsace, tout commence avec l'Avent et sa célèbre couronne, symbole de l'impatience des enfants avant le grand jour, le grand soir plutôt, du 24 décembre, point d'orgue d'un cycle qui s'achève par la "Petite Année" , les "douze jours" , du 26 décembre au 6 janvier, jour de l'Epiphanie. Entre les deux, six semaines de fêtes se seront écoulées. Décidément, Noël en Alsace, c'est du sérieux. Le monde entier le sait, qui vient en nombre chaque année sur les marchés, pour admirer les décors et les lumières, pour déguster les spécialités... Mais tout cela n'est pas né un beau jour d'un coup de baguette magique. Les nombreuses traditions qui se succèdent durant ce cycle et qui tiennent bon, en dépit du temps qui s'écoule et de la modernité, sont solidement ancrées dans l'Histoire de la région.