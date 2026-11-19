Une riche illustration Des podcasts intégrés via QRcode pour approfondir certains événements Un livre didactique, grand public Prix attractif L'Histoire du Lyonnais est d'une richesse souvent insoupçonnée. Des premières implantations humaines du Néolithique à la métropole du XXIe siècle, quel roman fabuleux ! On y croise des papes, des empereurs, des rois et des comtes, mais aussi des gens du peuple attachés à leur ville, des canuts fiers de leur savoir-faire et prêts à mourir pour défendre leur dignité. On y côtoie des cardinaux, archevêques et autres primats des Gaules, tout autant que des grands noms de la Réforme protestante... On y voit des soulèvements populaires et des exactions, des épidémies et des pillages, mais aussi de grandes épopées, qu'elles soient économiques, culturelles ou scientifiques. Et on y trouve de grands personnages historiques, ayant infléchi sur l'Histoire du pays et parfois la marche du monde, passés par le Lyonnais, qui a été, à maintes reprises, lieu de pouvoir et de grandes décisions. C'est peu dire si l'Histoire du département du Rhône nous prend souvent au dépourvu !