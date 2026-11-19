A trente mètres sous Paris, un jeune homme est attaché à une croix. Sur le sol, une phrase tracée à la craie : l'agneau n'est jamais loin de son berger. Septembre 2005. Pavel Sikorsky vient d'être nommé adjoint du groupe Costello à la brigade criminelle. Sa première affaire, il la rate. La seconde le tiendra six mois. Un jeune homme trisomique crucifié dans les catacombes. Un coupable qui se dénonce, puis se tue. Un dossier refermé en quarante-huit heures. Et une psychologue qui vient dire au 36 que la lettre du suicidé ne ressemble pas à l'homme qui l'aurait écrite. De ce seul doute, Siko remonte jusqu'à un hôtel particulier de la rue des Saints-Pères où, chaque week-end, des avocats, des médecins, des magistrats viennent se déshabiller devant une femme qui se dit l'épouse de Dieu. Ils lui ont donné leur argent, leurs enfants, leur jugement. Il reste une chose qu'elle attend d'eux. Contre sa hiérarchie, contre une loi que personne n'a encore su appliquer, Sikorsky doit établir l'impossible : qu'une volonté peut en tuer une autre sans jamais lever la main. Troisième et dernier volet de la série Pavel Sikorsky, après More Majorum et Memento Mori.