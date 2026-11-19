A une époque marquée par l'accélération, la performance et l'incertitude, comment remettre l'humain au coeur de nos choix individuels et collectifs ? A travers vingt regards complémentaires, cet ouvrage explore les grands défis de notre temps : la liberté, l'égalité, l'autorité, le discernement, la transmission, la relation à l'autre, la place de la technologie ou encore la quête de sens. Autant de thèmes qui interrogent notre capacité à construire une société plus juste, plus fraternelle et plus consciente. Accessible et vivant, ce livre ne propose ni recettes ni certitudes. Il invite chacun à réfléchir, à questionner ses convictions et à redécouvrir sa part de responsabilité dans le monde qu'il contribue à façonner. Ponctués de questions adressées au lecteur, les différents chapitres offrent autant de chemins de réflexion pour celles et ceux qui refusent la résignation et souhaitent participer à l'émergence d'un avenir plus humain. Osons l'humanisme est une invitation à l'éveil, à l'espérance et à l'action.