Des premiers héros du noble art aux icônes contemporaines, ce livre retrace les destins exceptionnels des plus grands boxeurs de tous les temps. Oleksandr Usyk, Mike Tyson, Georges Carpentier, Jack Johnson, Manny Pacquiao, Mohamed Ali et bien d'autres : nombreux sont les grands boxeurs à avoir été, parfois malgré eux, acteurs et témoins de la grande histoire politique ou sociale de leur pays. C'est précisément sur cette face trop méconnue de leur carrière que cet ouvrage braque les projecteurs. Une manière de conjuguer destins personnels, exploits sportifs et travail de mémoire aux abords des rings. - Vingt-et-un pugilistes qui ont, à leur façon, marqué leur époque. - Des portraits et des anecdotes de leurs prestigieux adversaires. - Un récit captivant dans lequel s'entremêlent l'histoire du noble art et celle de la grande histoire. - Une riche iconographie qui invite à se replonger du XVIIe siècle à nos jours.